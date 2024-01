Cina | conta piu’ di 7 000 negozi Starbucks nel continente

Due focolai per il vaiolo delle scimmie - vaccinazione per i contatti stretti Sono 11 le persone infettate, nessuna è grave. La Asl : “Isolamento per chi manifesta i sintomi, per gli altri il siero come profilassi” (repubblica)

Cina : popolazione di panda selvatici conta quasi 1.900 esemplari Pechino, 25 gen – (Xinhua) – La popolazione di panda giganti in natura in Cina conta attualmente circa 1.900 esemplari, in aumento ... (romadailynews)

Cina : popolazione di panda selvatici conta quasi 1.900 esemplari Pechino, 25 gen – (Xinhua) – La popolazione di panda giganti in natura in Cina conta attualmente circa 1.900 esemplari, in aumento rispetto ai circa ... (romadailynews)