Cina | aumenta protezione di prodotti IG

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – Lamettera’ in atto una serie di nuove misure per regolare l’uso delle indicazioni geografiche (IG) e proteggere iIG. Le misure, varate dall’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale, entreranno in vigore domani primo febbraio. Le misure stabiliscono che le IG si applicano aiche hanno una specifica origine geografica e possiedono qualita’ o reputazione dovute a tale origine. Laha approvato un totale di 2.508IG alla fine del 2023, con un relativo valore di produzione annuale superiore a 800 miliardi di yuan (circa 112,6 miliardi di dollari). (Xin) Agenzia Xinhua