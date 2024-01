Cina | attivita’ non manifatturiera accelera crescita a gennaio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – L’nondellaha registrato un’espansione a2024, con il sottoindice che misura ledei servizi che e’ tornato in territorio di espansione, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. L’Indice dei responsabili degli acquisti per il settore si e’ attestato a 50,7 a, rispetto al 50,4 di dicembre, ha dichiarato l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Il sottoindice per il settore dei servizi si e’ attestato a 50,1 a, con un incremento rispetto al 49,3 di dicembre. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Zhao Qinghe, statistico senior dell’NBS, ha dichiarato che le festivita’ di inizio...