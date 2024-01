Cina | antilopi tibetane salvate pronte per addestramento a vita selvatica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – Grandi notizie! Sei mesi dopo che una squadra di pattuglia a Hoh Xil ha salvato tre cuccioli di antilope tibetana, ora sono in buona salute e pronti per iniziare l’alla. Con un po’ di fortuna, gli animali saranno pronti ad avventurarsi nel loro habitat naturale in poco tempo! Agenzia Xinhua