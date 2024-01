Ciclismo | già sicuro un poker di campioni alla Strade Bianche Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Siena,31 gennaio 2024 – Presentata l’edizione numero 18 della classica internazionale “” di sabato 2 marzo, con la novità del percorso (15 settori sterrati rispetto agli 11 dell’ultima edizione) mentre nella parte conclusiva ci sarà un circuito da ripetere due volte, ora l’attenzione si concentra su chi saranno i protagonisti principali della gara senese. Undi grande nomi è stato già comunicato dagli organizzatori della RCS Sport, ed è quello formato da Pogacar, Alaphlippe, dal vincitore dello scorso anno Pidcock e da Bernal, mentre non ci sarà stavolta il belga Van Aert, come da lui stesso annunciato. Non ha deciso invece se correre la “” Van der Poel, e quindi l’impegno degli organizzatori sarà quello di portare ai nastri di partenza (confermato il via ...