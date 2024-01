Cicciano | misure cautelari nei confronti dell’ex sindaco e due consiglieri comunali

(Di mercoledì 31 gennaio 2024): Irregolarità nel concorso pubblico e accordi corruttivi per una vasta area industriale. indagato anche un imprenditore: eseguite. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dalla Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. Destinatari del provvedimento cautelare quattro indagati, di cui uno in carcere e due ai domiciliari e un divieto di dimora nella Regione Campania. I quattro sono ritenuti “gravemente indiziati, in concorso, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità”. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Le indagini, condotte dal N.O.R. della Compagnia di Nola da agosto 2022 a ...

