“Ciao Sandra | fai Buon Viaggio” | l' applauso all' uscita del feretro e le note di Fellini

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 Sulla bara ricoperta di rose bianche accanto alla foto dell'attrice anche l'effige di Padre Pio e la Madonnina con l'acqua benedetta di Lourdes. Tra i banchi i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis e poi Mara Venier, Alberto Matano, Vladimir Luxuria, Stefania Orlando, Pino Strabioli, Beppe Convertini. “Le volevo bene e lei voleva bene a me. I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva - è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene" racconta è Mara Venier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Laura Pausini ha voluto ricordare Sandra Milo, morta a 90 anni. Le ha dedicato il suo concerto a Barcellona, pronunciando un breve discorso in memoria dell’attrice scomparsa ...L'attrice è scomparsa il 29 gennaio a 90 anni, oggi a Roma è allestita la camera ardente, in Campidoglio "In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un'icona del cinema italiano che si chiama ...Piazza del Popolo gremita. Per l'ultimo saluto all'attrice molti personaggi dello spettacolo. La cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti ...