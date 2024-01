“Ciao Franco” | l’addio di Umberto Tozzi al fratello | morto a 79 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Addio adel cantanteil 30 gennaio 2024 all’età di 79. A darne annuncio è l’artista stesso, che in un post Facebook ha scritto: “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace”. Poi, il cantante ha anche pubblicato una dedica Instagram: “”, si legge nelle storie, a corredo di una foto in bianco e nero dei due. Come, anche ilmaggiore aveva la passione per la musica. Nato a Rodi Garganico il 26 marzo 1944,si era trasferito con la famiglia a Torino, dove aveva iniziato a lavorare presso ...