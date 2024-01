Christopher Nolan | Molti registi darebbero un occhio per avere i finanziamenti che io riesco a trovare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il regista di Oppenheimer è consapevole di poter attingere a maggiori capacità rispetto asuoi colleghi.ha raccontato di essere un grande fan del cinema indipendente e film come Aftersun, che ha definito 'un bel film', e Past Lives di cui ha detto di averlo trovato 'sottile in un modo bello'. Anni luce di distanza dal suo cinema costruito su budget esorbitanti. Tuttavia, anche la sua carriera è iniziata con film produttivamente meno impegnativi dal punto di vista economico come Memento. Ora la sua carriera è cambiata e probabilmente non tornerà mai più indietro. "Sono attratto dal lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di gestire quelle risorse" ha spiegato