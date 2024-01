Christopher Nolan spiega perchè gira solo blockbuster | “Un grande privilegio”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il visionario registahato, analizzando quello che ritiene, al contempo, une una responsabilità. Alla rivista Time, ha svelato perché i suoi film sono progetti così “su larga scala”. Poiché il regista ha accesso alle “risorse”, ritiene che sia suo compito “utilizzarle nel modo più produttivo e interessante”. “Sono attratto dal lavoro su larga scala perché so quanto sia difficile avere l’opportunità di mettere insieme queste risorse. So che ci sono tanti registi nel mondo che darebbero tutto per avere le risorse che ho messo insieme io, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante“, ha dichiarato....