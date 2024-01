Chiude Avanti Popolo con Nunzia de Girolamo Martedì ha ottenuto il 2 2% di share e 375mila spettatori

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) «Il mio "festival" difinisce qui. Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirò mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto». Questi i saluti di congedo di...