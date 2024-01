Chirurgia proctologica | un percorso multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Molte più persone di quanto si possa immaginare soffrono di disturbi colon-rettali che spaziano dal bruciore al senso di peso anale, dal sanguinamento all’emissione di muco o pus dal retto, dal dolore alla difficoltà evacuativa. Si tratta di disturbi comuni che, per quanto in genere secondari a patologie di tipo funzionale/benigno, determinano un impatto significativo sulla qualità di vita. Per motivi di pudore e riservatezza spesso questi disturbi vengano accettati: una sorta di «convivenza forzata» fino a quando a risentirne non sono la qualità di vita a livello relazionale, lavorativo e sportivo. La consultazione specialistica è quindi in genere piuttosto tardiva, preferendo nelle prime fasi ricorrere all’automedicazione, alle valutazioni del medico di famiglia o ai consigli di amici e parenti che hanno vissuto esperienze simili. Un approccio sbagliato: anche nella proctologia – ...