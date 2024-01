Chip | le mosse del Giappone per tornare al centro dell’industria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un tempo acerrimo nemico nel cruciale passaggio degli anni Ottanta, quando con l’ascesa dei sui giganti dell’elettronica come Nec, Fujitsu e Hitachi sfidò l’allora egemonia tecnologica americana sui semiconduttori, oggi ilvuolea giocare un ruolo di primo piano nell’industria più decisiva per gli equilibri geopolitici globali. Si tratta, in parte, di un revival tutto asiatico e che già vede gran parte dell’ecosistema deimondiale gravitare intorno a Taiwan, Corea del Sud e Cina con ciascuno una propria nicchia di specializzazione. Ma se questa configurazione è stata il prodotto di decenni di intensa globalizzazione, libero mercato e abbassamento delle barriere commerciali, oggi non è più così. Lo stato torna a voler svolgere – come fatto in passato – un ruolo chiave nell’industria dei semiconduttori, soprattutto ...