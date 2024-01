Chiara Ferragni pubblicizza un hotel sui social ma ne affossa la reputazione. La proprietaria disperata: “Abbiamo dovuto rimuovere il post” (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Davvero singolare il destino di Chiara Ferragni: solo pochi mesi fa i brand avrebbero fatto carte false per essere menzionati da un post dell’influencer, mentre oggi la evitano come Superman evita la kryptonite. Un brand multinazionale come la Coca-Cola ha bloccato la pubblicità girata con Chiara Ferragni che doveva uscire a inizio gennaio, ma tante altre aziende hanno deciso di sospendere la collaborazione con l’imprenditrice. Sintomatico è quanto successo recentemente, quando Chiara Ferragni ha pubblicizzato un hotel in Valle d’Aosta dove si è recata per passare qualche giorno di relax. Forse la Ferragni ha voluto fare una sorta di test, che però è andato malissimo. Il ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Davvero singolare il destino di: solo pochi mesi fa i brand avrebbero fatto carte false per essere menzionati da undell’influencer, mentre oggi la evitano come Superman evita la kryptonite. Un brand multinazionale come la Coca-Cola ha bloccato la pubblicità girata conche doveva uscire a inizio gennaio, ma tante altre aziende hanno deciso di sospendere la collaborazione con l’imprenditrice. Sintomatico è quanto successo recentemente, quandohato unin Valle d’Aosta dove si è recata per passare qualche giorno di relax. Forse laha voluto fare una sorta di test, che però è andato malissimo. Il ...

