Chiara Ferragni posta una foto d’hotel e sono guai | cos’è successo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Personaggi TV. Fino a qualche mese fa tutto ciò che toccavaera oggetto di pretese di tutti. Ora, però, la regina delle influencer italiane sta ottenendo l’effetto opposto. Questo è un chiaro esempio di come la popolarità conquistata con i social possa oscillare tra estremi contrapposti in un batter d’occhio. La, dopo la questione del pandoro-gate, ha perso terreno e per un periodo si è allontanata dal mondo online, riapparendo qualche settimana tentando di ricostruire la sua immagine. Ci ha provato con un’iniziativa che si è rivelata piuttosto controproducente. Vediamo cosa è. Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio sui presunti amanti: fuori la verità Leggi anche: Le figlie vip compiono 18 anni, lo scatto incanta: bellissime come la mamma...