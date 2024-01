Chiara Ferragni | “la beneficenza serviva per un rafforzamento della sua immagine” Secondo la Procura generale | l’imprenditrice avrebbe ottenuto “accresciuto consenso” e “incrementi nei cachet”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sarà ladi Milano, la prima ad aprire un fascicolo d’inchiesta, a indagare sui casi di presunta truffa che coinvolgono. E le valutazioni scritte dal sostituto pgCassazione Mariella De Masellis nel decreto con cui ha risolto a favoredi Milano la questionecompetenza ad indagare sono nette: quellodalla vendita del pandoro Balocco Pink Christmas sarebbe un profitto “ingiusto”. Il motivo? Sarebbe stato“con l’inganno” nei confronti dei consumatori chero subito un “duplice” danno. Non solo sarebbero stati indotti a compiere la loro scelta d’acquisto per mezzo di un “messaggio pubblicitario manipolatorio” ma hanno anche pagato un “prezzo ...

L’ultima notizia relativa al Pandoro-gate è che anche Fabio Maria Damato , manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni, è indagato per truffa ... (milleunadonna)

RepubblicaScuola è l’iniziativa educativa che dà voce e spazio a migliaia di studentesse e studenti che, guidati dalle/dai loro docenti, possono liberamente “dire la loro” sui temi più attuali creando ...Chiara Ferragni la caduta di un impero Un anno fa tutti pazzi di lei, oggi invece, solo commenti negativi e insulti sui social: che cosa sta succedendo Ecco l'analisi social e tv ...Fino a qualche tempo fa trasformava in oro tutto quello che toccava, ma ora (l'ex) Re Mida Chiara Ferragni sembra sortire effetti opposti. Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ...