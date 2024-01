Chi vogliono convincere Elezioni europee | Ghisleri svela la strategia di voto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Agricoltori sotto i riflettori. Negli ultimi giorni sono balzate agli onori delle cronache le proteste in tutta Europa. Ed è scattata la corsa ad accaparrarsi i voti di un bacino d'utenza molto prezioso soprattutto in vista dell'imminente consultazione elettorale. "Gli agricoltori sono un buon bacino d'utenza. Non quanto in Francia ma comunque sono un buon bacino d'utenza. Allel'affluenza è sempre molto più bassa rispetto alle Politiche di quasi dieci punti. Quindi il tema è riuscire ale persone che si possa andare a votare per un motivo o per l'altro. Quindi c'è molta attesa per queste situazioni e quando si trovano sacche diimportanti ci si rivolge anche a loro".