Chi sono i reali albanesi? La Casa di Zog è una delle dinastie reali più affascinanti e oscure

Le nuove agevolazioni vanno a sostituire il vecchio Bonus 18App da 500 euro per i neo maggiorenni. I requisiti per ottenerle ()

Tempo di lettura: 2 minuti“I macchinari per la produzione di pellet sono stati sistemati in un altro stabile” . sono state revocate le misure ... (anteprima24)

L’intervista. Malagola : “I cattolici Pd sono subalterni - ma era chiaro che sarebbe finita così : di cosa si lamentano?”

Si dice “sorpreso” del fatto che i “cattolici del Pd si lamentino della situazione in cui si trovano”. E spiega che in realtà per i cattolici non ... (secoloditalia)