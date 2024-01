Chi è Ilaria Salis | la maestra detenuta in Ungheria | di cosa è accusata esattamente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è apparsa davanti al giudice a Budapest, dove èdal febbraio 2023 a seguito dell’arresto in una manifestazione a cui ha partecipato nei giorni di un raduno di neonazisti. Laelementare, che si è sempre dichiarata innocente, è stata portata in aula con mani e piedi legati da catene. Rischia ben 24 anni di carcere. A sostegno dierano presenti gli avvocati Eugenio Loasco e Mauro Straini. Quest’ultimo ha definito a dir poco sconvolgente vedere«tirata come un cane, con manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che andava fino ai piedi, con una guardia che la tirava con una catena di ferro». Tali pratiche violano le normative europee, da qui l’ondata di indignazione sui social. Ma chi è...

Caso Ilaria Salis: chi è Manuel Jacoangeli, l’ambasciatore italiano a Budapest il cui operato ha irritato la Farnesina.Ci sono volute le immagini shock di Ilaria Salis, trascinata con una catena da una poliziotta, per far smuovere qualcosa in Italia contro quella che appare come una palese violazione dei diritti umani ...Si muove la macchina diplomatica, con l’intervento (cauto e tardivo) della premier Meloni col leader ungherese Orban ...