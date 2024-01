Che cosa è il whistleblowing?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa pratica coraggiosa, che implica la denuncia di condotte scorrette all’interno delle organizzazioni, assume un ruolo fondamentale nel preservare l’integrità delle aziende e nel mantenere la fiducia del pubblico. Definizione e rilevanza delnell’ambito aziendale: Ilsi configura come l’atto di segnalare comportamenti illeciti o contrari all’etica all’interno di un’organizzazione, spesso proveniente da un dipendente o da un insider. Questo processo non solo rivela attività fraudolente o violazioni di legge, ma si erige come baluardo per la tutela dell’integrità aziendale e la fiducia della comunità. Numerosi paesi hanno promulgato leggi specifiche per proteggere i whistleblower e incentivare la denuncia di pratiche scorrette. Tali leggi, con variazioni, conferiscono protezioni legali ai ...