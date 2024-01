Che c’entra il FantaSanremo con il voto alle Europee per i fuorisede? Il presidio al Senato e la sorpresa in cantiere per il Festival

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cosano ildi Sanremo, Instagram, ile le elezioni? Più di quanto appaia, e la risposta sarà evidente tra pochi giorni. Nella «settimana santa» della kermesse televisiva-musicale più seguita d’Italia infatti troverà spazio anche una campagna di sensibilizzazione che in queste ore si è presa la scena davanti a Palazzo Madama: quella per consentire finalmente ildei. Gli attivisti di The Good Lobby e della ReteSano da Lontano hanno portato da ieri davanti alla sede della protesta per l’attendismo delle istituzioni sul tema. -15, sta scritto sul cartello che i volontari si sono passati nella staffetta per intercettare politici e cittadini comuni: 15 come i giorni che mancano all’ultima data ...