Cesa | avviso pubblico per l’individuazione del garante dei diritti delle persone con disabilità

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). In esecuzione di una Delibera di Giunta Comunale è stato emanato l’per“deldeicon”. “Ilagisce a titolo gratuito e viene nominato dal Sindaco ogni tre anni – fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, delegato ai servizi sociali – possono presentare domanda tutti i soggetti residenti a, di età superiore ai 18 anni, in possesso di esperienza di tutela e salvaguardia deicone della loro promozione e inclusione sociale”. “L’obiettivo – conclude Guarino – è di avere una figura libera ed indipendente capace di ...

Cesa (Caserta) - In esecuzione di una delibera di giunta, il responsabile dell’Area Servizi Sociali ha emesso un avviso pubblico per individuare una figura ...L'attività di indagine è stata avviata in seguito ai fatti occorsi il 22 agosto 2023, allorquando alcuni soggetti ignoti, completamente travisati con passamontagna e guanti, giungevano nei pressi dell ...Cesa (Caserta) - Anche per l’anno in corso la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al Progetto promosso del Banco Alimentare Campania Onlus, per dare ...