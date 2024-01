Cercasi sindaco disperatamente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Non troviamo nessuno che voglia fare il”. Era questo il titolo, domenica scorsa, della cronaca del Carlino di Rimini. Nel pezzo di Manuel Spadazzi, il coordinatore di Fratelli d'Italia e il segretario provinciale del Pd dicevano la stessa cosa: il mestiere di, specie nei piccoli comuni, è diventato più un onere che un onore. In effetti, le rogne sono inevitabilmente tante. E (meno inevitabilmente) sono tanti i rischi, visto che un magistrato pronto ad aprire un'inchiesta sull'acquisto, che so, di dieci pennarelli lo trovi sempre. Ma c'è di più. Nelle stesso articolo, i due dirigenti di partito parlavano di crescente disaffezione nei confronti della politica. Si tratta di un problema antico, figlio di un trentennio di retorica anti casta e manettara e di un qualunquismo trasversale secondo cui il politico è sempre ladro e maneggione, ...

