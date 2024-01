Centri storici e piccoli borghi | investimenti da più di 3 milioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – “Il nostro impegno per ie iè sempre stato massimo e vogliamo continuare su questa strada di valorizzazione partendo dalle riqualificazioni. Molti di questi lavori sono stati conclusi, altri partiranno a breve e questo significa investire sul nostro futuro di aree interne”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli intende fare un bilancio di tutti quegli interventi finalizzati ai: “Parto dall’alto ovvero da Serravalle dove abbiamo investito 100 mila euro per la riqualificazione della piazza di accesso al paese; a Partina abbiamo concluso il primo stralcio dei lavori di riqualificazione del borgo e adesso stiamo completando quelli del secondo stralcio nella parte bassa adiacente alla piazza principale. A Soci ...

« Unesco Cultural Heritage in the 21st Century»: la conferenza si è aperta ieri a Palazzo Reale e domani, a conclusione dei lavori, produrrà la carta ... (ilmanifesto)

« Unesco Cultural Heritage in the 21st Century»: la conferenza si è aperta lunedì a Palazzo Reale e oggi, a conclusione dei lavori, produrrà la carta ... (ilmanifesto)

Incontro in Prefettura chiesto da Confcommercio, dopo gli ultimi episodi. Mencaroni: 'La presenza delle forze dell'ordine è un valido ... (247.libero)

Presto arriveranno le osservazioni degli imprenditori del centro al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) che disegna le strategie della ...La festa ha due cuori: uno che batte sulla terrazza, col cupolone sullo sfondo e tutti i gioielli della Capitale che si vedono dall'alto, l'altro è qualche gradino ...TREVISO - Tre parcometri, le colonnine dislocate in tutta la città per pagare la sosta delle auto in centro storico a Treviso, sono state danneggiate da ignoti nella notte tra ...