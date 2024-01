Centri estivi 2024 | click day addio | ecco come iscrivere i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaioall’incubo delday per le iscrizioni. Ad annunciarlo è l’assessore alla Scuola, Daniele Ara: “Le domande saranno sempre online, ma saranno divise in momenti diversi a seconda dell'età dei”. Ciò implica “che non sarà tutto concentrato nello stesso momento”. Bastaday quindi: una liberazione per le famiglie, per anni, costrette in un caos inenarrabile. Nel frattempo, prosegue Ara, “abbiamo incontrato i gestori, quindi incontreremo la Consulta dell'handicap e il 20 aprile si terrà un open day di presentazione di tutta l'offerta alla cittadinanza". Ma non è tutto. "Stiamo ragionando su un atto di orientamento che dia un indirizzo chiaro alle eventuali strutture che organizzino...