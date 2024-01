Centrale operativa 118 | torna lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di due mesi, il NurSind è costretto a dichiarare nuovamente lodidei lavoratori delladel 118 di Avellino in quanto nessuno degli impegni assunti e sottoscritti lo scorso novembre davanti al Prefetto dalla Dottoressa Bruno sono stati rispettati. Tra le criticità portate all’attenzione in tale occasione e tutt’ora presenti vi è la grave carenza di personale infermieristico che proprio nel mese di gennaio si è addirittura accentuata a seguito del pensionamento di una lavoratrice. Alla luce di tutto ciò non possiamo che ritenere grave l’atteggiamento della responsabile dellanonché mortificante e irrispettoso nei confronti dei lavoratori. Pertanto si auspica che al prossimo incontro siano ...