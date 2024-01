Ceferin assicura | “Durante il mio mandato non si giocheranno finali di Champions in Arabia Saudita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Intervenuto al congresso Spobis sullo sport business ad Amburgo, il presidente dell’Uefa Aleksanderha escluso che la finale diLeague si giochi in: “Non accadrà, almeno nonil mio, ma non sarò qui all’infinito“.ha poi detto la sua proprio sugli investimenti significativi del paese: “Sarebbe più utile far crescere i loro giovani invece che strapagare giocatori che non sono più adatti per giocare in Europa. E poi i tifosi di calcio non seguono i giocatori singoli ma la propria squadra e la propria nazionale“. Nonostante l’sia sempre più presente nel mondo dello sport,continua ad esprimere il proprio disappunto e ...