Cava de’Tirreni | firmata la convenzione per le analisi cliniche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli è stata sottoscritta unatra Cgil, Spi Cgil, Auser, con il Centro di Radiologia e Terapia Fisica (Crtf) e il laboratorio diSalus, sotto l’egida del Comune dide’ Tirreni. Laprevede per tutti gli iscritti Cgil, Spi e Auser, una scontistica del 25 per cento applicata sulle prestazioni di diagnostica per immagini, fisioterapia, esami di laboratorio e visite specialistiche, qualora esse non sono prescritte dall’Asl. Laavrà una durata di un anno a partire dal 1 febbraio 2024, che si rinnoverà tacitamente alla scadenza. ”E’ una importante– afferma Vincenzo Armenante, responsabile CGIL ...