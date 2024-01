Castello d’Agogna | incidente sulla provinciale 26 | morto uomo di 57 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – È undi 57, residente a Trecate (Novara) la vittima di unstradale avvenuto poco prima delle 14 lungo la strada26 in territorio dilungo il tratto che collega Mortara a Ceretto Lomellina. Secondo una prima ricostruzione nell’impatto, violentissimo, sono rimasti coinvolti un autoarticolato e una monovolume che si sarebbero scontrati frontalmente. L’auto è stata pressoché disintegrata nella sua parte anteriore e per il conducente non c’è stato scampo. La strada è ancora chiusa per consentire le operazioni di rilievo da parte dei carabinieri che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto è arrivato anche il personale medico del 118 che ha ...