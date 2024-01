Castelletto di Branduzzo | i ladri tentano il furto ma il vicino lancia l’allarme | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)di(Pavia), 31 gennaio 2024 - Hanno tentato di nascondersi chiudendosi in una stanza della casa nella quale erano entrati per rubare ma unche li ha visti, ha fatto saltare l’irruzione. L’uomo ha chiamato il 112 e i, trovati dai carabinieri ancora all'interno dell'abitazione, dove mancavano i proprietari, sono stati fermati: si tratta di tre uomini, di 23, 27 e 29 anni, tutti di nazionalità marocchina, senza fissa dimora,in flagranza per tentatoaggravato in concorso. Era presente anche una ragazza ancora minorenne, che non è finita agli arresti ma segnalata all'autorità giudiziaria minorile. Il tempestivo allarme delÈ successo nella serata di ieri, martedì 30 gennaio verso le 22.30, alla frazione Villa ...