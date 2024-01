Castelfiorentino | bimba in carrozzina travolta da auto Ricoverata in prognosi riservata al Meyer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Incidente stradale oggi, 31 gennaio 2024, ain provincia di Firenze. Una bambina di circa 1 anno è in gravi condizioni dopo che un 'ha colpito lanella quale si trovava L'articolo proviene da Firenze Post.

Gravissimo incidente a Castelfiorentino questa mattina. Poco prima di mezzogiorno un'auto che viaggiava su via Ridolfi ha colpito una carrozzina che ...Incidente ferroviario a Castelfiorentino (Firenze) dove un'auto, rimasta sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello, è stata colpita da un treno in transito. Illesa la conducente dell'auto ...