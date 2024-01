Castelfiorentino | auto investe carrozzina con bimbo di un anno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Undi circa unè in gravi condizioni dopo che un’ha colpito lanella quale si trovava. E’ successo a, in provincia di Firenze. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Al momento la prognosi è riservata. ROMA: NONNO E NIPOTINO TRAVOLTI DA UN’Pare che la madre delstesse attraversando con lasulle strisce pedonali quando è stata investita dalla vettura, in via Ridolfi. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

A Castelfiorentino (Firenze), un bimbo di circa un anno è in gravi condizioni dopo che un'auto ha colpito la carrozzina nella quale si trovava. In prossimità delle strisce pedonali, un'auto ha urtato ...