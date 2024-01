Castel Volturno | il sindaco | «Individuata l’area per la nuova casa del Calcio Napoli”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) . Illascerà l’attuale centro di allenamento died è alla ricerca di unaarea. Una delle opzioni è rimanere in zona ed evitare che i calciatori ricoprano distanze eccessivamente lunghe per andare ad allenarsi. A Radio Kiss Kissne ha parlato ilLuigi Petrella: “Con De Laurentiis ci siamo rivisti prima dell’estate. C’è stato un incontro tecnico al Comune, ci ha chiesto un’area dove poter realizzare una cittadella dello sport. Noi abbiamo individuato delle aree, dopo una settimana abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici del Comune. A noi farebbe piacere se ilcreasse la cittadella dello sport nel nostro territorio. L’idea era una struttura con diversi campi e attrezzature per ilgiovanile del ...

Riecco Zambo Anguissa: come confermato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, il centrocampista azzurro è rientrato ieri dagli impegni con la propria nazionale in ...Napoli in campo questa mattina per preparare la sfida contro l'Hellas Verona di domenica. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente ...In casa Napoli le assenze si stanno riducendo, ormai l’emergenza può essere rimossa o comunque accantonata a bordocampo ...