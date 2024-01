Castel Volturno | Diana | “Uno schiaffo alla città a pochi mesi dalle elezioni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un centrodestra ricompattato, non certo dpolitica e dall’amore per la, ancora parzialmente unito con Lega e Fdi che viaggiano insieme, mentre FI defilata, per il momento, ma solo per il momento!” Queste le dure parole di Cesare, leader di “Progetto per“, che sottolinea: “Dopo 5 anni di litigi e faide, che hanno portato i Petrella boys a sparire, per poi tentare una convergenza a sinistra con Anastasia Petrella, ecco che ritornano a casa tutti insieme. Non gli è bastato prendere a schiaffi laper 5 anni, adesso puntano al Petrella bis. Per il centrosinistra invece, nulla di nuovo sotto l’albero. Dopo un lustro di sterile e complice opposizione, separati, tentano l’arrembaggio al ballottaggio. Nessuno parla della ...