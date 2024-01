Castel Rozzone | ritrovata la 16enne Nihal | era scomparsa da sei giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). “è stataed è in buone condizioni”. Così si legge sulla pagina Facebook del Comune dinella mattina di mercoledì (31 gennaio): la comunità può tirare un lungo sospiro di sollievo dopo il grande spavento vissuto negli ultimiAtiqui, 16 anni, studentessa all’ABF di Treviglio, non faceva rientro a casa da giovedì 25 gennaio. Nella giornata di venerdì la famiglia aveva sporto subito denuncia ai carabinieri, che avevano fatto scattare immediatamente le ricerche nella zona. “Grazie alle Forze dell’ordine per il lavoro svolto, a tutte le persone che hanno aiutato nelle ricerche, a coloro che hanno contributo a diffondere le richieste di supporto e a raccogliere le informazioni che sono state ...