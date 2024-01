Cassa Depositi e Prestiti | 2 | 3 miliardi per nuovi investimenti su imprese e infrastrutture

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Cda di, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e d.g., Dario Scannapieco, delibera nuove operazioni per un valore complessivo di 2,3di euro a favore dicon particolare attenzione alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale. Il Cda approva inoltre la costituzione di un plafond da 700 milioni per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio dello scorso anno, misura prevista dalla legge di Bilancio 2024. Questa delibera rientra nell’ambito del processo avviato per l’attivazione di finanziamenti a favore di famiglie enelle aree danneggiate. Interventi per lo sviluppo delle ...