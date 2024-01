Caso Salis | Salvini | Non vorrei fosse la maestra di mia figlia E Schlein | Lui non dovrebbe fare il ministro

Per Matteo Salvini la prima preoccupazione non è che Ilaria Salis sia stata portata in un’aula di tribunale incatenata, ma che la donna Italia na ... (lanotiziagiornale)

Se Ilaria Salis "non può fare la maestra, viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro". La leader del ... (orizzontescuola)

"Le catene in un tribunale non si possono vedere". Matteo Salvini lo ha premesso senza giri di parole: le immagini provenienti dall'Ungheria, dove l'italiana Ilaria Salis si trova a processo, hanno ...Non era famosa Ilaria Salis prima che il suo caso facesse il giro d’Europa, prima che diventasse anche un murales sui muri di Roma. E d’altronde la sua famiglia ci tiene a proteggerla: “Dobbiamo stare ...Il caso di Ilaria Salis continua ad essere al centro del dibattito politico italiano, non mancando di suscitare numerose polemiche. La domanda che tutti si pongono è se la ...