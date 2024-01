Caso Salis | Salvini | “In aula in catene non è accettabile | ma assurdo che faccia la maestra Se fosse mia figlia non sarei contento”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)interviene suldi Ilariae da un lato parla diche “non si possono vedere”, dall’altro solleva la questione dell’incompatibilità con l’insegnamento qualora la 39ennegiudicata colpevole. “E’ fondamentale chiedere condizioni di detenzione civili, umane, rispettose e un giusto processo. Spero che si dimostri innocente perché qualoraritenuta colpevole di atti di violenza imputabili a un insegnante elementare che gestisce il presente e il futuro di bimbi di sei, sette, otto anni sarebbero assolutamente gravi. Il fatto che poi sia a processo anche in Italia per altri episodi di violenza e altre aggressioni sicuramente è spiacevole. Però lein un tribunale non si possono vedere”, dichiara il vice premier e ministro dei Trasporti, ...

Il caso di Ilaria Salis , apparsa in un'aula di tribunale in Ungheria con la manette ai polsi e incatenata pure ai piedi, fa discutere. Ma la Lega ... (iltempo)

Caso Ilaria Salis : Meloni interviene e chiama Orban . Incertezze dopo un pomeriggio trascorso in aula per la maestra italiana attivista in ... (puntomagazine)

di Roberto Cuttica Il giorno della Memoria è davvero una giornata particolare che dovrebbe farci riflettere su quanto accaduto negli anni in cui gli Ebrei furono deportati nei campi ...Il vicepresidente del Consiglio sulle catene e il guinzaglio in tribunale a Budapest: "Chi invoca l'indipendenza della magistratura in Italia immagino abbia lo stesso rispetto per la magistratura di a ...Al centro della telefonata, il caso della connazionale detenuta in Ungheria che ieri è stata condotta al processo in manette e catene. Immagine che ...