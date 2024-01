Caso Salis | Orbán si presenta all' hotel di Meloni

"Sul caso Salis noi italiani non siamo nelle condizioni di dare lezioni a nessuno, né per quanto riguarda il trattamento degli imputati nelle aule di ... (ilfoglio)

Giorgia Meloni incontra Viktor Orbán . In tarda serata il premier ungherese é arrivato all'hotel Amigo di Bruxelles per un faccia a faccia con la ... (ilmessaggero)

Sul tavolo il caso di Ilaria Salis, la trentanovenne italiana detenuta a Budapest, e la trattativa per sbloccare i fondi all'Ucraina durante il Consiglio europeo di domani ...Siede nel bar dell’albergo per un colloquio. Senza cravatta. Si concede a un selfie per un fan. E per immaginare una soluzione sul caso di Ilaria Salis. Il faccia a faccia arriva dopo un giorno di ...La Lega, flessibile nel suo approccio garantista, sa diventare inesorabile, specialmente quando l’accusato non è di suo gradimento. Così sul caso di Ilaria Salis, la giovane insegnante tenuta in ...