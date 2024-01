Caso Salis | Don Ciotti; “Dignità calpestata | la civile Europa tollera?”

Se Ilaria Salis "non può fare la maestra, viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro". La leader del ... (orizzontescuola)

Unterberger contro la destra italiana "per gli imbarazzati silenzi" sul caso Salis, la maestra in prigione da un anno in Ungheria per aver "aggredito" 3 naziskin.Unterberger contro la destra italiana ...un confronto durante il quale il presidente del Consiglio "porta l'attenzione" del suo omologo ungherese "sul caso della nostra connazionale Ilaria Salis, facendo seguito alle iniziative diplomatiche ...Ylenja Lucaselli (FdI) commenta il tweet di Matteo Salvini sul caso di Ilaria Salis: "La diplomazia sta lavorando in un altro senso rispetto a quello di Salvini" ...