Caso Pifferi | il secondo fronte La psicologa sotto indagine | Perquisita | trauma umiliante

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gennaio 2024 - Entrambe le psicologhe del carcere di San Vittore, indagate per favoreggiamento e falso ideologico in una costola parallela del processo ad Alessia, la mamma che ha lasciato morire di stenti la piccola Diana, sono rimaste in silenzio nell’interrogatorio davanti al pm Francesco De Tommasi. Quasi scontata la linea tenuta dalle due professioniste, a maggior ragione dia una accusa che appare “spaccata“ dopo la decisione della pm Rosaria Stagnaro di lasciare l’incarico in polemica con il collega De Tommasi che - sostiene - non l’avrebbe informata sulla tranche d’inchiesta, su cui ad ogni modo non sarebbe stata d’accordo. La piccola Diana morta di stenti, le parole choc della sorella di Alessia: ecco cos’ha detto Paola Guerzoni, ieri mattina, difesa dal legale Mirko Mazzali, ha depositato ...