Caso Mostro di Firenze | scomparse delle prove Ecco quali

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)di: una macchina fotografica Nikon e 17 fotografie dichiarate in un verbale La scomparsaneldeldiè uno degli aspetti più controversi e misteriosi di questa lunga e travagliata vicenda. L’ultimo duplice omicidio attribuito al, quello di Nadine Mauriot e Jean-Michel Kraveichvili, avvenuto il 9 settembre 1985, è stato particolarmente cruento. I due giovani francesi, accampati in una tenda in località Scopeti, furono uccisi a colpi di pistola e poi mutilati. Tra i reperti rinvenuti sulla scena del crimine vi era anche la macchina fotografica della coppia, contenente 17 fotogrammi, 16 diapositive e un pezzo ...

Altri e altri casi si potrebbero citare. Uno ne voglio citare io pure: quello del ragazzo statunitense poi condannato per il delitto di un carabiniere a Roma. L’immagine, dentro una caserma dei ...Dal 27 febbraio al 24 marzo 2024 presso la Soggettiva Gallery di Milano (via Sottocorno 5/a), la prima in Italia interamente dedicata all’immaginario del cinema e al mondo degli alternative movie post ...Oltre un mese di proroga, adesso la mostra dei costumi di Romeo e Giulietta alla Fondazione in piazza San Firenze ...