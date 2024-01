Caso Maignan | ricorso parzialmente accolto per l'Udinese | riapre lo stadio | Curva Nord chiusa per 2 gare

Il mondo del calcio italiano continua a fare i conti con temi caldissimi in riferimento alla riforma dei campionati e al caso Maignan . “Il problema ... (calcioweb.eu)

E’ stato svelato il giallo delle pagine pubblicitarie anonime pubblicate ieri su alcuni quotidiani nazionali e locali, in difesa del popolo friulano ... (calcioweb.eu)

E’ arrivata un’altra sentenza sul Caso degli insulti razzisti al portiere Mike Maignan . Il riferimento è al brutto episodio in occasione della ... ()

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto in parte il reclamo dell’Udinese Calcio avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a ...La minoranza di centrodestra in consiglio comunale a Udine decide di non appoggiare la proposta del Sindaco Alberto Felice De Toni di attribuire la cittadinanza onoraria a Mike Maignan dopo i fatti ...Il patron dell`Udinese Gianpaolo Pozzo ha parlato a Il Messaggero Veneto spiegando la scelta di acquistare, nella giornata di ieri, alcune pagine dei principali.