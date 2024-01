Caso Maignan | accolto in parte il ricorso dell’Udinese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ arrivata un’altra sentenza suldegli insulti razzisti al portiere Mike. Il riferimento è al brutto episodio in occasione della partita del campionato di Serie A Udinese-Milan e alle polemiche successive. Il giudice sportivo aveva sanzionato il club con la chiusura dello stadio per una giornata. Il club bianconero aveva presentatocontro la decisione e adesso è arrivata la sentenza: il reclamo è stato in. La squadra dovrà disputare due gare con la Curva Nord priva di spettatori. Udinese, svelato il 'giallo' delle pagine pubblicitarie: l'autore è... Pozzo Il comunicato “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ...