Caso Ilaria Salis | parla il padre | “Telefonata Meloni-Orban buona notizia”

Caso Ilaria Salis , il padre : “torturata per 35 giorni. Un trattamento non da essere umano” . Le parole di Antonio Tajani Intervenuto al programma ... (361magazine)

Roma, 31 gen – “Non voglio entrare sui presunti reati che Ilaria Salis avrebbe commesso e per cui peraltro si professa innocente ma non è accettabile che nel 2024, in un Paese che fa parte a pieno tit ...La premier Giorgia Meloni nella serata di ieri ha avuto un colloquoi telefonico con il primo ministro ungherese Victor Orban sul caso di Ilaria Salis, l'attivista antifascista in carcere in Ungheria d ...Durissima critica del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Dimartedì (La7), sulla Unione Europea, a cominciare dal caso di Ilaria Salis: “L’Ungheria è in Europa, che ha preso tutti perché si è allarga ...