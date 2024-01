Caso Apostolico | il Pg di Cassazione dà ragione al governo | sui migranti sentenze senza fondamento

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il “” è arrivato ine ilha incassato un primo risultato contro i giudici che hanno voluto bloccare i trattenimenti previsti dal Decreto Cutro. La Procura generale, infatti, ha riconosciuto che la procedura accelerata è “stata applicata legittimamente e in modo conforme alle norme”, dandoall’Avvocatura dello Stato che ha presentato dieci ricorsi in rappresentanza del ministero dell’Interno. “Non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”, hanno sottolineato nella loro ...

La parola sul "caso Apostolico" passerà alla Corte di giustizia europea ma, per il procuratore generale di Cassazione, Apostoloico non avrebbe potuto disapplicare il decreto Cutro ...Per i migranti provenienti da Paesi considerati sicuri i trattenimenti sono “legittimi e conformi alla legge”. Ma sulla questione della “garanzia finanziaria” è necessario un intervento della Corte di ...Ciò nonostante, per i pm l’ultima parola spetta alla Corte di giustizia, l’unica che può dire se ogni valutazione sulla congruità di queste misure è rimessa ai singoli Paesi o invece ci siano criteri ...