Caserta | controlli a tappeto della polizia locale | Daspo urbano per parcheggiatore abusivo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). Ladidiretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato il controllo del territorio relativo aidistradale. Dalle ore 09.30 alle ore 12.00 sono state impegnate quattro pattuglie automontate, due motociclette di istituto ed una moto in borghese. Controllati 40 veicoli elevate 40 sanzioni per violazione al codicestrada e per reati ambientali di cui n. 9 per guida senza cintura, n. 3 per uso del cellulare durante la guida, n. 3 per mancata revisione del veicolo, 1 patente ritirata, 3 rimozioni con carro attrezzi, 1 per reati di cui al Dlgs 152 del 2006 reati ambientali, emesso unad uncon ...