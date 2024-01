Carta Giovani e Carta del Merito | domande al via | chi può chiederle | come | a cosa servono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da oggi entrano in vigore la ‘della cultura’ e la ‘del’.al via, quindi, per i nuovi strumenti elettronici predisposti dal ministero della Cultura in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i. Fino al 30 giugno è possibile richiedere entrambe le Carte: ciascuna è individuale, nominativa e del valore nominale di 500 euro ed è utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma. Le due Carte sono cumulabili tra loro. La ‘della cultura’ è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ...