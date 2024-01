Carta cultura giovani | domande dal 31 gennaio | come ricevere il bonus da 500 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La totale sostituzione dell’impianto 18App passa attraverso lae ladel merito. Il vecchio sistema era stato ideato per rafforzare gli investimentili dei cittadini a un passo dall’età adulta. Il governo Meloni aveva da tempo annunciato tali modifiche, e ora giunge l’attuazione con un decreto a firma del ministro Gennaro Sangiuliano. Le carte sono nominative, dunque non è possibile cederle in alcun modo. Ognuna di esse ha un valore di 500, da poter sfruttare entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di attivazione. Per farlo, però, occorre effettuare una registrazione, dimostrando d’avere i necessari requisiti. Di seguito tutte le informazioni dettagliate per non incappare in errori. A chi sono rivoltedetto, il governo di ...