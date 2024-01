Carrera | “E’ difficile rivincere”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Massimo, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Cose di calcio” in onda su Cusano Italia TV. Di seguito le sue parole.su Inter – Juventus “Penso stiano bene tutte e due le squadre, arrivano da due partite differenti ma entrambe hanno sofferto. La Juve ha sofferto un po’ di più, l’Inter non ha fatto una grandissima partita ma è stata brava a parare il rigore, la differenza è stata questa. Vedo analogie con la Juve del primo Conte, non eravamo favoriti come non è favorita la Juventus in questo momento. È stato bravo Allegri a tenere la Juve vicina all’Inter, domenica c’è lo scontro diretto e questo potrebbe essere lo spartiacque del campionato”su Allegri “Nelle ultime partite ha fatto tantissimi goal, quindi non è questione di corto muso. L’importante è vincere e tenere il ...